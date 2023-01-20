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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Lübnanlı öğretmen doğum günü sabahında ölü bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Lübnanlı öğretmen doğum günü sabahında ölü bulundu
İstanbul Sarıyer'de Lübnanlı öğretmen Farah El Ghali, doğum günü kutladığı gecenin sabahında ölü bulundu. 28 yaşındaki Ghali'nin 17 Ocak günü doğum günüydü. Genç kadın kendisi gibi öğretmen olan Yunan arkadaşı M.Y.E. ve avukat arkadaşı T.E.K. ile plan yapıp doğum gününü kutlama kararı aldı. İddiaya göre; T.E.K.'nın Tarabya'daki evinde buluşup alkol ve kokain kullanan 3 arkadaş ardından uyuya kaldı. Sabah uyanan arkadaşları Ghali'nin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını farkedince sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Ghali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken ceset incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Uyuşturucu kullanmaya yer temin etmekten gözaltına alınan avukat T.E.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Polisin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

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Lübnanlı öğretmen doğum günü sabahında ölü bulundu
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