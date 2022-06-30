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Giriş Tarihi: 30.6.2022 11:23

Lucien Arkas kimdir, nereli? 77 yaşındaki İzmirli iş insanı Lucien Arkas kiminle evlendi?

Lucien Arkas kimdir, nereli? 77 yaşındaki İzmirli iş insanı Lucien Arkas kiminle evlendi?

Lucien Arkas kimdir ve nerelidir sorusu bugün sürekli aratılmaya başlandı. Kendinden yaşça küçük biriyle evlenmesi gündem yarattı. 200 yıla yakındır İzmir’de yaşayan ve ticaret ile uğraşan ailesi ülkede Levanten denince akla ilk gelen insanlardan biri oldu. Vatandaşlar da Lucien Arkas kimdir, nereli sorusunu yöneltiyor. Peki, Lucien Arkas kiminle evlendi?

Lucien Arkas 77 yaşında dördüncü defa evlendi. Vergi rekortmeni Arkas, holding çalışanlarından biriyle hayatını birleştirdi. Türkiye'nin önde gelen Levantenlerinden biri olan Lucien Arkas kimdir, nereli sorusu bu yüzden soruluyor. Peki, Lucien Arkas kiminle evlendi? İşte detaylar!

LUCIEN ARKAS KİMDİR?

1945 doğumlu İzmirli iş insanıdır. Arkas Holding yönetim kurulu başkanlığını üstlenmektedir. İzmir Fransız St. Joseph Lisesi'ni bitirmiştir. Fransa kökenli Levantenlerdendir. Dedesi 19. Yüzyılda Anadolu'ya ticaret yapmaya gelen Levantenlerdendir. Merkezi İzmir'de bulunan Arkas Holding ve ona bağlı 61 olan şirketlerinin ve genel müdürü olan Arkas, birçok kez Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri listesinde yer almış ve İzmir ili vergi rekortmeni olmuştur.

Gabriel J. B. Arcas tarafından 1902 yılında ithalatçı olarak kurulan Arkas, 1944 yılında Lucien Gabriel Arcas'ın öncülüğüyle uluslararası taşımacılık alanında faaliyet göstermeye başlar.

Lucien Arkas, sanata olan düşkünlüğüyle bilinir. İzmir'in Urla ve Konak ilçelerinde sanat merkezleri bulunmaktadır.

LUCIEN ARKAS NERELİDİR?

Lucıen Arkas Fransız kökenlidir. İzmir doğumlu olmasına rağmen ailesi 1800'lü yıllarda İzmir'e ticaret yapmaya gelmiştir.

LUCIEN ARKAS KİMİNLE EVLENDİ?

İzmir'in ünlü iş insanlarından Lucien Arkas, görkemli bir törenle hayatını Merve Sakallı (35) ile birleştirdi. Torbalı'daki Arka Bağları'nda dördüncü defa evlendi. Nikahı İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıydı.

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Lucien Arkas kimdir, nereli? 77 yaşındaki İzmirli iş insanı Lucien Arkas kiminle evlendi?
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