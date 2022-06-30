Lucien Arkas kimdir, nereli? 77 yaşındaki İzmirli iş insanı Lucien Arkas kiminle evlendi?

LUCIEN ARKAS KİMDİR?

1945 doğumlu İzmirli iş insanıdır. Arkas Holding yönetim kurulu başkanlığını üstlenmektedir. İzmir Fransız St. Joseph Lisesi'ni bitirmiştir. Fransa kökenli Levantenlerdendir. Dedesi 19. Yüzyılda Anadolu'ya ticaret yapmaya gelen Levantenlerdendir. Merkezi İzmir'de bulunan Arkas Holding ve ona bağlı 61 olan şirketlerinin ve genel müdürü olan Arkas, birçok kez Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri listesinde yer almış ve İzmir ili vergi rekortmeni olmuştur.