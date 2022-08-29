Lucy’yi önce sevdiler sonra çaldılar: Bulunana kadar arayacağız!

İki erkek bir kadın, önce köpeği seviyorlar. Fotoğraflarını çekiyorlar. Daha sonra kendi köpekleri gibi alıp gidiyorlar. Bu bizi üzdü. Gerekli yerlere şikayette bulunduk. Polis ekiplerine güvenlik kamerası kayıtlarını verdik. Herkes arıyor ama bulamadık. Maddi değerinden çok manevi değeri bizim için önemli. Bugün bizim başımıza gelen yarın başka birinin başına gelecek. Köpeğimin bulunmasını istiyorum. Sonuçta o da bir can. İnsana dost oluyor, arkadaş oluyor. En kısa zamanda bulunmasını istiyoruz. Peşini bırakmayacağız. Sürekli aramaya devam edeceğiz. Bulunana kadar arayacağız. Boşta kaldığım her dakika arıyorum. İnsanlara köpeğimin videosunu, fotoğraflarını gösteriyorum" dedi.