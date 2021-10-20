Lüfer altınla yarışıyor 120 lira

Lüferin kilosunun 120 lira olması vatandaşların sadece akmasına neden olurken balıkçılar ise bu mevsimde bu fiyatın normal olduğunu lüfer balağının balıkların kralı olduğunu söylediler. Tezgâhlarda lüferin yanı sıra çinakop, hamsi, mezgit ve palamut ta bol miktarda bulunuyor.

Samsunlu balıkçı Yaşar Köse, yıllar sonra ilk kez bu aylarda tezgâhlarda tüm balık çeşitlerinin bulunduğunu söyledi. Yaşar Köse, " Son 25 yılın ev verimli ve bereketli sezonunu yaşıyoruz. Bu sezon palamut hariç tüm balıklar sol miktarda avlanıyor. Zaten palamut olmayınca hamsi bol miktarda olur. Bundan 1 ay önce kilosu 50 lira olan hamsi artık 15 liraya kadar düştü. Havalar soğudukça bu fiyat 5 liraya kadar düşecektir. Çinakopun kilosu 45 kilo, palamudun tanesi 35 ila 45 lira arasında ve hamsinin kilosu ise 15 liradan satılıyor" dedi.