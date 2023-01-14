Lüks arabalı 120 milyonluk vurgun çetesine darbe!

İstanbul genelinde faaliyet gösteren 'Livana Gayrimenkul' isimli firma çalışanları tarafından devremülkleri bulunan vatandaşlar, telefonla aranarak yüksek meblağlara devremülklerini yabancı müşterilere satabileceklerini vaat ederek ofislere davet edildi.

DEVREMÜLK VURGUNCULARI

Ofislerde çalışanlar tarafından mağdur şahısların cep telefonlarından kredi notuna bakacağız bahanesi ile mobil bankacılığı açtırılıp kredi çekildiği ortaya çıktı. Daha sonra çekilen kredilerin paravan şirket hesabına yada çalışanların hesaplarına aktarılarak haksız kazanç elde edildiğinin belirlenmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle emniyet güçleri tarafından dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi.

172 ADET EYLEM BULUNDU

Operasyon öncesinde emniyet güçleri konuyla alakalı olarak 2 ay teknik ve fiziki çalışma yapılmış gerçekleştirerek toplanda 172 eylem tespit etti. 10 Ocak günü yapılmış olan çalışmalarda İstanbul, Şanlıurfa, İzmir illerinde 87 şüpheli şahıs yakalandı.

120 MİLYONLUK VURGUN

Şüpheli adreslerinde yapılan aramalarda 2 milyon 750 bin lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle 24 adet taşınmaz ve 19 adet araç elde ettikleri değerlendirildi. Dolandırıcıların toplamda 41 milyon 600 bin lira değerinde aralarında lüks araçlarında bulunduğu taşınmazlada el konuldu. Araştırmalarda yaklaşık 70 milyon değerinde çeşitli illerde gayrimenkul ele geçirildi.

38 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından 22 kişi serbest bırakılırken 91 şüpheli istanbul adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 38 kişi tutuklandı 53 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.