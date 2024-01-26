Lüks araç alacaktı 6.5 milyon lirasını dolandırıcıya kaptırdı

İstanbul'da oğluna lüks araç almak isteyen anne, dolandırıcıların kurbanı oldu. Bir ilan sitesinde Porsche marka araca talip olan anne Zülal A., satıcıyla irtibata geçerek 6.5 milyon liraya anlaştı. Zülal A. ile Bahçelievler'de bir eksperde buluşacaklarını söyleyen ve kendisini Furkan olarak tanıtan satıcı, koruması olduğunu söylediği silahlı bir kişiyi göndererek satışın bu şekilde yapılacağını söyledi. Eksperin ardından sözde koruma ile birlikte notere giden Zülal A.'ya telefonda konuştuğu Furkan ve koruma, verdikleri hesap numarasına 6.5 milyon lirayı havale etmesini istedi.Furkan adlı şahıs; önce paranın gelmediğini, bir süre sonra da yanlış hesaba gittiğini iddia edip satıştan vazgeçtiğini söyleyerek kaçtı. Dolandırıldığını anlayan anne Zülal A. karakola giderek şikâyetçi oldu. Şikâyetinde paranın kasıtlı bir şekilde farklı adrese gönderildiğini söyleyen Zülal A. sitedeki ilanın sahte olduğunu ve dolandırıcıların cezalandırılmasını talep etti.Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında telefon numarasından tespit edilen dolandırıcı kıskıvrak yakalandı. Gerçek adı Şahin Ö. olduğu saptanan dolandırıcı ifadesinde kendisinin olayla alakasının bulunmadığını ve isminin karıştırıldığını iddia etti. İfade sonrası şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Zülal A. halen parasını alamazken, olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.