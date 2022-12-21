Lüks araca saldırıda intikam izi çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da önceki gece yaşanan ve Mehmet Emin Kalkan'ın ölümüne neden olan silahlı çatışmanın hemen öncesinde Kâğıthane'de bir kafeye motosikletli ve kasklı bir kişi tarafından peş peşe ateş edildi. Bu olayın hemen ardından da Eyüpsultan'da Kalkan'ın aracına saldırı oldu. Kafeyi tarayan kasklı kişinin Kalkan'ın arkadaşı olduğu ve olayların birbiriyle bağlantısının bulunduğu iddia edildi. Anlaşmazlıkların uyuşturucudan kaynaklı husumet olduğu öne sürüldü. Polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.