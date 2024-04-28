Lüks aracıyla kaza yaptı, yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yoldan çıkan otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Cemal Gürsel Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptıktan sonra Aziziye Parkı'ndaki çimenlik alana girdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan bir kişi Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücü ile araçtaki bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.