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Giriş Tarihi: 14.6.2022 09:45 Son Güncelleme: 14.6.2022 10:03

Lüks araçla yol kapatıp oyun oynadılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Lüks araçla yol kapatıp oyun oynadılar

İstanbul Beyoğlu’nda düğün konvoyu sırasında lüks araçlarını durdurup trafiği kilitleyen ve aldırış etmeden oyun oynayan sürücüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yakalandı.

Beyoğlu'nda düğün konvoyu yaparak trafiği durduran ve araçlarından inerek oynayan araç sürücüleri Mahmut L., Hamza K. ve Ahmet Emre K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Sürücü Mahmut L.'e 2918 sayılı K.T.K 26/2 (Usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmak) maddesinden bin 823 lira araç sahibine de aynı maddeye istinaden (kullandırma) bin 823 lira, ceza yazıldı.

Lüks araçla yol kapatıp oyun oynamışlardı, yakalandılar | Video

Diğer araç sürücüsü Hamza K.'e 2918 sayılı K.T.K' nın 72 (Yüksek sesle müzik) maddesinden 196 lira, 68/1-C (Yol üzerinde yaya olarak trafiği tehlikeye düşürmesi) maddesinden 196 lira," ceza kesildi. Ahmet Emre K.'a 2918 sayılı K.T.K 60/1-A (Duraklama) maddesinden 196 Lira 68/1-C (Yol üzerinde yaya olarak trafiği tehlikeye düşürmesi) madesinden 196 lira olmak üzere toplamda üç sürücüye 4 bin 430 lira idari para cezası uygulandı. Cipte bulunan çakar tertibatı söktürüldü.

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Lüks araçla yol kapatıp oyun oynadılar
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