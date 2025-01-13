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Giriş Tarihi: 13.1.2025 18:09 Son Güncelleme: 13.1.2025 18:15

Lüks araçlar tahliye edilmeyen yağmur suyuna gömüldü

İstanbul Sarıyer'de günlerdir devam eden yağışlar sonrası lüks araçların park edildiği alan, tahliye edilmeyen yağmur sularıyla doldu. Sıfır kilometre araçlar kısmen suya gömüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Lüks araçlar tahliye edilmeyen yağmur suyuna gömüldü

İstanbul'da birkaç gündür devam eden yağışlar nedeniyle bir çok alan yağmur suyuyla doldu. Sağanak yağış geceden itibaren artınca sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Sarıyer Ayazağa'da Vadi İstanbul'un karşısındaki bir şantiye alanında yer alan Chery marka sıfır kilometre araçlar, sağanak yağışla birlikte park alanında sular altında kaldı.

Şantiyedeki bir kepçenin gider açmasının ardından araçların bulunduğu alandaki su boşaltıldı. Lüks araçların hasar almadığı öğrenilirken, alanda bulunan görevliler görüntü almak isteyen medya mensuplarına tehditler yağdırdı.

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Lüks araçlar tahliye edilmeyen yağmur suyuna gömüldü
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