Lüks araçların far hırsızları yakalandı

Maltepe ve Üsküdar'da polise başvuran vatandaşlar park halindeki otomobillerinin plaka ve farlarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin hırsızlıklar sırasında güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde şüphelilerin gözlerine kestirdikleri aracın yanına yaklaştıkları, ardından dakikalar içinde otomobilin her iki farını da çalarak kaçtıkları görüldü.