Lüks araçların farklarını çalan ’Far faresi’ yakalandı

Kadıköy, Kartal, Çekmeköy, Ataşehir, Pendik ve Sancaktepe'de park halindeki araçların yanına gelip saniyeler içerisinde araçların farlarını söken hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. Sabah işe gitmek üzere aracının başına giden vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı.
Araçlarının farının sökülmüş olduğunu görünce hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.