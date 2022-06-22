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Giriş Tarihi: 22.6.2022 10:49

Lüks araçların farklarını çalan 'Far faresi' yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Lüks araçların farklarını çalan ’Far faresi’ yakalandı

İstanbul Kartal, Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe, Pendik, Maltepe ve Çekmeköy ilçelerinde lük araçların farlarını söküp çalan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelinin çaldığı farları ikinci el olarak 5 ‘te biri fiyatına sattığı öne sürüldü. 49 suç kaydı olan şüpheli Eren Y. adliyeye sevk edildi.

Kadıköy, Kartal, Çekmeköy, Ataşehir, Pendik ve Sancaktepe'de park halindeki araçların yanına gelip saniyeler içerisinde araçların farlarını söken hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. Sabah işe gitmek üzere aracının başına giden vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı.

Araçlarının farının sökülmüş olduğunu görünce hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Yapılan çalışmalarda şüpheli Eren Y. Maltepe'de yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önceden 49 adet suç kaydı olan şüpheli Eren Y. (23) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Lüks araçların farklarını çalan 'Far faresi' yakalandı
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