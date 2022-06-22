Lüks araçların farklarını çalan ’Far faresi’ yakalandı

Araçlarının farının sökülmüş olduğunu görünce hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.