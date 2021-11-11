Lüks araçların ön panellerini çalıyorlardı... Peş peşe yakalandılar

Çete üyelerinin açık kimlikleri, güvenlik kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda tespit edildi. 2021 yılı içerisinde çok sayıda lüks aracın ön panelleri ile göstergelerini çalan şüphelilerin gerçekleştirdikleri olaylarda kiralık araçlar kullandıkları saptandı ve izlerine kısa sürede ulaşıldı. M.D., M.B.K., S.A.Y., E.Y.L. ve İ.C.B. isimli beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Maltepe’de lüks otomobillerin ön panel ve göstergelerini çalan hırsızlar kamerada | Video

"Otodan Hırsızlık" suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapılan şüphelilerden M.D. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.