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Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:41 Son Güncelleme: 11.11.2021 10:47

Lüks araçların ön panellerini çalıyorlardı... Peş peşe yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Lüks araçların ön panellerini çalıyorlardı... Peş peşe yakalandılar

2021 yılı içerisinde farklı tarihlerde Maltepe İlçesi’nde lüks araçların ön panelleri ile göstergelerini çalan beş kişilik bir çete çökertildi.

Çete üyelerinin açık kimlikleri, güvenlik kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda tespit edildi. 2021 yılı içerisinde çok sayıda lüks aracın ön panelleri ile göstergelerini çalan şüphelilerin gerçekleştirdikleri olaylarda kiralık araçlar kullandıkları saptandı ve izlerine kısa sürede ulaşıldı. M.D., M.B.K., S.A.Y., E.Y.L. ve İ.C.B. isimli beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Maltepe’de lüks otomobillerin ön panel ve göstergelerini çalan hırsızlar kamerada | Video

"Otodan Hırsızlık" suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapılan şüphelilerden M.D. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Lüks araçların ön panellerini çalıyorlardı... Peş peşe yakalandılar
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