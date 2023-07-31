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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Lüks araçta kanlı infaz

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Lüks araçta kanlı infaz
İstanbul Bakırköy'de dün gece lüks bir araca seyir halindeyken kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 5 kurşun isabet eden aracın içerisindeki 5 kişiden biri olan Emre Sağır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, araçta bulunan B.Ç, R.G, D.İ. ve E.S'yi gözaltına aldı. Bir diğer şüpheli R.Ç. ise aranıyor. Araç içerisinde bulunan ve polis ekipleri tarafından yakalanan B.Ç.'nin infazın gerçekleştiği sokağa girmeden önce araçtan inip aracın plakasını sökerek bagaja koyduğu ve kuzenleri ile alacakverecek meselesinden dolayı husumetli oldukları, tedbir almak istediğini söylediği öğrenildi.

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Lüks araçta kanlı infaz
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