İstanbul Bahçelievler’de lüks cipten kalaşnikoflu saldırı: 1 kişi öldü

Cinayet olayı Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Ara sokaktan Caddeye çıkan iki cip birbirini takip ederken arkasından gelen beyaz renkli başka bir cip ise duran aracın yanına yaklaşarak şüpheli veya şüpheliler uzun namlulu silahlarla aracı taradı. Kurşunların hedefi olan cip sürücüsü Bilal Diril olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin silah sesini duymasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, olay yerinde inceleme çalışması yaptı.

Çalışmanın ardından Diril'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Araç çevresinde 12 adet kalaşnikof mermi kovanı ve çok sayıda da 9 mm tabanca mermi kovanı bulundu. Polis ekipleri şimdi silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.