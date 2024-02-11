Lüks hayat cezaevinde bitti

İzmir'de aylık yüzde 17 faiz vaat ederek 5 milyar liralık vurgun yapan Ocakçı Holding kurucusu Sedat Ocakçı (34) ve eşi Seçilay Ocakçı (30) ile emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da aralarında bulunduğu 32 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. FETÖ nedeniyle TSK'dan ihraç edildiği ortaya çıkan eski üsteğmen Sedat Ocakçı'nın emniyetteki ifadesinde, yaptığı işin yasal olduğunu, pişman olmadığını belirtip, "Hiçbir zaman kaybetmem, hep kazanırım" dediği, eşinin ise şirket faaliyetleri ile hiçbir alakası olmadığını, yatırımlarla kocasının ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevkleri sırasında bir gazetecinin "Paralar nerede?" diye sorusuna Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak" yanıtını verdi. Geçtiğimiz gece geç saatlere kadar nöbetçi sulh ceza hâkimliğinde işlemleri süren şüphelilerden holding sahibi Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ile holdingdeki bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklandı.