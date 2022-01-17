Beşiktaş Fulya'da bir teknoloji mağazasına giren H.A., gözüne kestirdiği 3 adet lüks segment kulaklığı alışveriş sepetine koydu. Alışverişini tamamlamış müşteri görünümüne bürünen H.A., alışveriş sepetindeki ürünlerle birlikte mağazadan ayrılarak gözlerden kayboldu. Kısa süre sonra soyulduğunu anlayatan iş yeri sahibi soluğu polis merkezinde aldı. Hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak kimliğini tespit ettiği şüphelinin izini sürmeye başladı. Tam 9 aylık çalışmaların ardından H.A., İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Lüks kulaklık hırsızı 9 ay sonra yakalandı | Video
SERBEST BIRAKILDI
Şüpheli H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.