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Giriş Tarihi: 19.7.2022 05:30

Lüks otomobil metro duvarına çarptı: 1 ağır yaralı

Bursa'da Hüseyin Kul (70) idaresindeki lüks otomobil metro duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına dönerken sürücüsü ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

İHA
Lüks otomobil metro duvarına çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kul (70) idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak metro duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Kul, otomobilde sıkıştı.

Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Kul'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralanan Kul'a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden Hüseyin Kul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Lüks otomobil metro duvarına çarptı: 1 ağır yaralı
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