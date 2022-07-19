Lüks otomobil metro duvarına çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kul (70) idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak metro duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Kul, otomobilde sıkıştı.