Lüks otomobil ortalığı birbirine kattı! Yaptığı ihlalle korkunç kaza meydana geldi





TRAFİK UZUN SÜRE KİLİTLENDİ



Kazada 07 DUB 282 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gizem Çoban yaralanırken, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından kaza yapan araçların yolu ve kavşağı kapatması nedeniyle jandarma kavşağında trafik kilitlendi. Yollarına devam edemeyen araç sürücüleri ve araçlardaki yolcular araçlarından inerek kaza yapan araçları incelediler. Araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.