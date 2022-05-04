Lüks restoranda sahte içki servisi

İstanbul Fatih'teki lüks bir et restoranında yapılan denetimlerde müşterilere servis edilen içkilerin sahte olduğu ortaya çıktı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri analiz için işletmede müşterilere satışa sunulan farklı içki şişelerinden numune aldı. İçkilerde tarımsal kökenli yerine sanayi tipi alkol çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı skandala ilişkin soruşturma başlattı. İfadesi alınan işletme sahibi Servet R., içkilerin sahte olmadığını, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden verilen raporda sadece bir şişedeki alkolün sahte çıktığını, o şişenin ise bir müşterisine ait olduğunu iddia etti. Servet R. hakkında "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaç Ticareti" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.