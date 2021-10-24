Lüks rezidansa uyuşturucu baskını

Antalya'nın Alanya ilçesi, Mahmutlar Mahallesinde ikamet eden Murat O. (40) isimli şüphelinin ikamet ettiği dubleks rezidansta ve aracında uyuşturucu maddeyle birlikte silah bulunduğu ihbarı alınması üzerine, harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, Alanya KOM Takip Timi ve Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte sabah saatlerinde Murat O'nun lük rezidansına operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramada Murat O'ya ait araç ve rezidansın yatak odasındaki çamaşır dolabında 1 kilo 350 gram metamfetamin, bir adet 9 mm CZ marka tabanca, 2 adet tabanca sarjörü, 38 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 156 adet 9 mm tabanca fişeği, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, evinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli Murat O. gözaltına alındı. Şüpheli Mahmutlar Jandarma Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Alanya Nöbetçi Mahkemesince yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.