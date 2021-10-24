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Giriş Tarihi: 24.10.2021 10:01 Son Güncelleme: 24.10.2021 10:07

Lüks rezidansa uyuşturucu baskını

MEHMET AL MEHMET AL
Lüks rezidansa uyuşturucu baskını

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Jandarma JASAT ekipleri, lüks bir rezidansa uyuşturucu baskını düzenlendi. Operasyonda yatak odasının çamaşır dolabında 1 kilo 350 gram uyuşturucunun yanı sıra bir adet 9 mm tabanca ve 194 adet fişek ile birlikte bir adet hassas terazi ele geçirildi.  Yakalanan şüpheli çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesi, Mahmutlar Mahallesinde ikamet eden Murat O. (40) isimli şüphelinin ikamet ettiği dubleks rezidansta ve aracında uyuşturucu maddeyle birlikte silah bulunduğu ihbarı alınması üzerine, harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, Alanya KOM Takip Timi ve Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte sabah saatlerinde Murat O'nun lük rezidansına operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramada Murat O'ya ait araç ve rezidansın yatak odasındaki çamaşır dolabında 1 kilo 350 gram metamfetamin, bir adet 9 mm CZ marka tabanca, 2 adet tabanca sarjörü, 38 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 156 adet 9 mm tabanca fişeği, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, evinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli Murat O. gözaltına alındı. Şüpheli Mahmutlar Jandarma Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Alanya Nöbetçi Mahkemesince yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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Lüks rezidansa uyuşturucu baskını
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