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Giriş Tarihi: 18.5.2022 08:56 Son Güncelleme: 18.5.2022 09:24

SON DAKİKA: Lüks rezidansta avukatın şüpheli ölümü! Banyoda cesedi bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: Lüks rezidansta avukatın şüpheli ölümü! Banyoda cesedi bulundu

Son dakika haberleri: İstanbul Esenyurt'ta günübirlik olarak kiraladığı evde kaldığı öne sürülen İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Kamil Başar Gök, (44) dairede ölü olarak bulundu. Bileklerinde kesikler olduğu belirlenen Başar Gök'ün eşinin de hakim olduğu öne sürüldü. Savcılık olayla ilgili 'şüpheli ölüm' soruşturması başlattı.

Son dakika haberleri: Esenyurt, Gökevler Mahallesi Özdemir Sokak üzerinde bulunan bir Rezidansta önceki gün medyana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Kamil Başar Gök adreste bulunan rezidansta bir daire kiraladı. Günübirlik olarak kiraladığı daireden ertesi gün çıkması beklenirken, bir türlü kendisinden ses alınmadı. Bunun üzerine rezidans görevlisi daireye giderek kapıyı çaldı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İçeriden herhangi bir tepki alamayınca da kontrol etmek amacıyla giriş kartı ile daire kapısını açtı. İçeri giren görevli Kamil Başar Gök'ü dairenin banyosunda kanlar içinde buldu. Gök'ün bileklerinin kesik olduğunu gören görevlinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri rezidans dairesine geldi. Ekipler, Gök'ün hayatını kaybettiği belirledi.

"ŞÜPHELİ ÖLÜM" SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Eşinin de hakim olduğu belirtilen Avukat Gök'ün cesedi ve kaldığı dairede Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaptı. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Savcılık olayla ilgili 'şüpheli ölüm' soruşturması başlattı. Polis, rezidans ve bağlı sokaklardaki kamera görüntülerini toplayarak incelemeye aldı. Kamil Başar Gök'ün kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

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SON DAKİKA: Lüks rezidansta avukatın şüpheli ölümü! Banyoda cesedi bulundu
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