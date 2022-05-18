SON DAKİKA: Lüks rezidansta avukatın şüpheli ölümü! Banyoda cesedi bulundu

Son dakika haberleri: Esenyurt, Gökevler Mahallesi Özdemir Sokak üzerinde bulunan bir Rezidansta önceki gün medyana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Kamil Başar Gök adreste bulunan rezidansta bir daire kiraladı. Günübirlik olarak kiraladığı daireden ertesi gün çıkması beklenirken, bir türlü kendisinden ses alınmadı. Bunun üzerine rezidans görevlisi daireye giderek kapıyı çaldı.