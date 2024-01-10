Lüks rezidansta dehşet! Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etti

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Kısa süre önce ayrılan eczacı Şule Karamercan (56) ile endüstri mühendisi Aydın Aksakdemir (53) apartmanın otoparkında karşılaştı.
İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonrası Aksademir, belindeki tabancayı çekerek eski eşine ateş etti.
İHBAR ÜZERİNE POLİSLER GELDİ
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Şule Karamercan ve Aydın Aksakdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mustafa Kalfa ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.