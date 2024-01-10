Haberler Yaşam Haberleri Lüks rezidansta dehşet! Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etti
Giriş Tarihi: 10.1.2024 10:21 Son Güncelleme: 10.1.2024 10:46

Lüks rezidansta dehşet! Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etti

Aydın’da endüstri mühendisi Aydın Aksakdemir (53) lüks rezidansın otoparkında dehşet saçtı. Bir süre önce ayrıldığı eczacı eski eşi Şule Karamercan (56) ile rezidansın otoparkında tartışan Aksakdemir, belinden çıkardığı tabancayla talihsiz kadını öldürdü. Aynı silahla da başına ateş eden Aksakdemir hayatına son verdi. O sırada kavga seslerini duyan ve ikiliyi ayırmaya gelen Mustafa Kalfa da seken kurşunlardan biriyle yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Lüks rezidansta dehşet! Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etti

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Kısa süre önce ayrılan eczacı Şule Karamercan (56) ile endüstri mühendisi Aydın Aksakdemir (53) apartmanın otoparkında karşılaştı.

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonrası Aksademir, belindeki tabancayı çekerek eski eşine ateş etti.

Kurşunlardan biri Karamercan'a isabet etti. O sırada kavga seslerini duyan ve ikiliyi ayırmaya gelen Mustafa Kalfa da seken kurşunlardan yaralandı. Eski eşini vuran Aksakdemir, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu.

İHBAR ÜZERİNE POLİSLER GELDİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Şule Karamercan ve Aydın Aksakdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mustafa Kalfa ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Lüks rezidansta dehşet! Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etti
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