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Giriş Tarihi: 12.8.2023 00:11 Son Güncelleme: 12.8.2023 00:28

Lüks rezidansta maganda dehşeti: Gözaltına alındı!

İstanbul Bağcılar’da lüks bir sitede ikamet eden yabancı uyruklu R.A. adındaki kadın, eline aldığı silahla havaya rastgele ateş etti. O anları videoya çeken kadının sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük tepki topladı. Havaya ateş eden şüpheli kadın gözaltına alındı.

Hande ERDEM
Lüks rezidansta maganda dehşeti: Gözaltına alındı!

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi'nde, Batışehir'de bulunan lüks bir rezidansta yaşayan R.A. adındaki yabancı uyruklu kadın, elindeki kuru sıkı tabancayla havaya rastgele ateş açarak dehşet saçtı. Bu anları kayıt altına alan kadın, kendisiyle gurur duyarak sosyal medyadan paylaşım yaptı. Video çok sayıda kişiden tepki aldı.

VALİLİKTEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Bazı sosyal medya hesapları ve basında bugün yer alan "bir dairenin balkonundan havaya rastgele ateş edilmesi" olayına karışan şahıs veya şahısların tespiti ve yakalanması için güvenlik güçlerimizce çalışma başlatılmıştır. Yapılan araştırmalarda, meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunun, Bağcılar İlçemizin Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede (R.A) adlı yabancı uyruklu şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği, O sırada yanında bulunan şahıs veya şahıslarca olayın video kayıt yapılarak sosyal medya yoluyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanan şüpheli (R.A) adlı şahsın ikametinde yapılan aramada, kuru sıkı tabir edilen 1 adet tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir." denildi.

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Lüks rezidansta maganda dehşeti: Gözaltına alındı!
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