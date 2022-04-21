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Giriş Tarihi: 21.4.2022 14:21

Lüks rezidansta soygun! Çalıp bankaya yatırmış...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Lüks rezidansta soygun! Çalıp bankaya yatırmış...

İstanbul Şişli’de lüks bir rezidans dairesinden bir turiste ait yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan hırsız, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa sürede yakalandı. Aynı rezidansta “Teknik Servis” çalışanı olduğu ortaya çıkan hırsızın bankaya yatırdığı paralar ve ziynet eşyaları da sahibine teslim edildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidans dairesinde yaşanan hırsızlık olayı üzerine detaylı bir inceleme başlattı. Gece saat 02.30 sıralarında yaşanan olayda rezidans dairesine giren bir kişi; söz konusu adresten dairede kalan yabancı turiste ait 25 bin dolar, 600 euro, bin 300 Afrika Randı, 41 bin 650 Kenya Şilini ve 25 bin dolar değerinde ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.G., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı rezidansta kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Rezidansta "Teknik Servis" çalışanı olduğu belirlenen E.G.'nin çaldığı paraları ve ziynet eşyalarını bankaya yatırdığı ortaya çıktı. Çalınan paralar ve ziynet eşyaları bankadan temin edilerek sahibine teslim edildi. Yakalanan E.G. isimli şüpheli "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Lüks rezidansta soygun! Çalıp bankaya yatırmış...
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