Lüks sitede korkunç olay! Doğurup balkondan aşağı attı

Beylikdüzü'nde bir site içerisinde önceki gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Hamile olduğu öğrenilen Libya uyruklu Ayıman M. adlı 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte ülkesinden Türkiye'ye geldi.İstanbul'a yerleşme kararı veren aile, Beylikdüzü'nde bir siteden ev tuttu. Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen Ayıman M., bir odada tek başına doğum yaptı. Ailesi yan odadayken o kendi başına doğum yapan kadın, ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları apartman dairesinin balkonundan binanın teras katına attı.İddiaya göre bir süre sonra sitede karga istilası yaşandı. Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti.Durum önce site yönetimine, ardından da polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan korkunç hadiseyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Terasa düşer düşmez öldüğü saptanan yeni doğmuş bebeğin, Ayıman M. adlı Libya uyruklu kadının attığı ortaya çıktı.Yabancı kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ayıman M. ve ailesi, sorguya alındı.Libya kökenli kadın emniyette verdiği ifadede ülkesinde Libyalı bahçıvanları tarafından cinsel istismara uğradığını, ama hamile olduğunu düşünmediği, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Ayıman M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.