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Giriş Tarihi: 13.5.2022 10:40

Lüks sitede korkunç olay! Doğurup balkondan aşağı attı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Lüks sitede korkunç olay! Doğurup balkondan aşağı attı

İstanbul Beylikdüzü’nde Libya uyruklu 39 yaşındaki kadın cinsel istismar sonucu hamile kaldığını iddia ettiği bebeği doğurup yaşadıkları lüks sitenin balkonundan aşağı attı. Bebek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ayıman M. ifadesinde; “Ölü doğduğunu düşünüyorum” dediği ifade edildi. Şüpheli kadın çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde bir site içerisinde önceki gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Hamile olduğu öğrenilen Libya uyruklu Ayıman M. adlı 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte ülkesinden Türkiye'ye geldi.

İstanbul'a yerleşme kararı veren aile, Beylikdüzü'nde bir siteden ev tuttu. Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen Ayıman M., bir odada tek başına doğum yaptı. Ailesi yan odadayken o kendi başına doğum yapan kadın, ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları apartman dairesinin balkonundan binanın teras katına attı.

KARGA İSTİLASI DİKKAT ÇEKTİ
İddiaya göre bir süre sonra sitede karga istilası yaşandı. Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti.

Durum önce site yönetimine, ardından da polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan korkunç hadiseyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Terasa düşer düşmez öldüğü saptanan yeni doğmuş bebeğin, Ayıman M. adlı Libya uyruklu kadının attığı ortaya çıktı.

"HAMİLE OLDUĞUMU DÜŞÜNMEDİM"
Yabancı kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ayıman M. ve ailesi, sorguya alındı.

Libya kökenli kadın emniyette verdiği ifadede ülkesinde Libyalı bahçıvanları tarafından cinsel istismara uğradığını, ama hamile olduğunu düşünmediği, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Ayıman M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Lüks sitede korkunç olay! Doğurup balkondan aşağı attı
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