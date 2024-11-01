Lüks sitede pilota ayakkabı dayağı

İstanbul Pendik'te bulunan lüks bir sitede oturan pilot Rıdvan K. (39), geçtiğimiz temmuz ayında uçuştan döndükten sonra nişanlısıyla birlikte sitenin havuzuna indi. Evde terlik bulamayınca havuza inerken ayakkabı giyen pilot, güneşlendiği esnada diğer site sakinleri tarafından uygun biçimde giyinmedikleri iddiasıyla uyarıldılar.Pilot, kendisini uyaran komşularına "Tatilden geldiğim için terlik yoktu, kusura bakmayın" şeklinde cevap verse de karşılığında "Kim bunlar? Kiracı mı? Varoşlar" gibi tepkilerle karşılaştı. Bunun üzerine çift, havuza girmekten vazgeçerek ikametlerine döndüler.Tolga D.Olaydan birkaç gün sonra Rıdvan K. ve nişanlısı siteye giriş yapacağı sırada sitede oturan Tolga D. bir anda pilotun sürdüğü araca doğru koşmaya başladı. Durumdan şüphelenen Rıdvan K. ise aracı kilitleyerek otoparka ilerledi. Ancak aracın camının açık olmasından faydalanan Tolga D, pilotu yumruklayarak, "A... ko.. çocuğu, seni gebertirim. Sen havuz başında kadınlara nasıl laf söylersin" şeklinde hakaretlerde bulundu.Rıdvan K.Kavga site güvenliğinin müdahalesiyle ayrılırken, darp edilen pilot hastaneye kaldırıldı. Yüzündeki kemiklerde kırıklar oluşan Rıdvan K. savcılığa giderek komşusundan şikayetçi oldu. Savcılık şikayetin ardından Tolga D. hakkında, tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından iddianame düzenledi.Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Tolga D., Rıdvan K.'nın siteye girerken kendisine küfrettiğini ve bu nedenle tartışma çıktığını belirtti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Tolga D.'yi 11 ay 20 gün hapse mahkûm etti.