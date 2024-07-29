Lüks sitede yönetim kavgası

İstanbul Sarıyer'de 11 bin daireden oluşan Maslak 1453'teki geçici yönetimin görevinin sitede oturum başladığı tarihten itibaren bitmesi gerekirken 5 yıldır hala devam devam ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Maslak Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile Maslak 1453'ün geçici yönetimini sürdüren Maslak 1453 Yönetim Hizmetleri A.Ş., site yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle mahkemelik oldu. Lüks sitede 310 dairesi olan Maslak Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin avukatı Emre Sıraç Pamuk, geçici yönetime karşı dava açtı. Pamuk, geçici yönetimin görevinin sitede oturum başladığı tarihten itibaren bitmesi gerekirken hâlâ devam ettiği gerekçesiyle İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dilekçesinde site hakim müdahalesi ile fahiş toplanan aidatların hakkaniyete uygun bir biçimde yeniden belirlenmesi ve yönetim hesabına tedbir konularak tüm ödemelerin atanacak yönetici eliyle yapılması istendi. Bilirkişi, dava açan Maslak Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'yi haklı bularak lüks sitedeki yönetimin 25 Ocak 2019'da son bulması gerektiğini bildirdi. Bilirkişi raporu mahkemeye ulaşırken, önümüzdeki günlerde karar çıkması bekleniyor.