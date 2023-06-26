Haberler Yaşam Haberleri Lüks sitenin sakinlerinden soğuk savaş! Ayağa kalkmadılar, üstüne bacak bacak üstüne attılar
Giriş Tarihi: 26.6.2023 15:45 Son Güncelleme: 26.6.2023 16:27

Lüks sitenin sakinlerinden soğuk savaş! Ayağa kalkmadılar, üstüne bacak bacak üstüne attılar

Çekmeköy’deki lüks sitenin toplantısında site sakinleri birbirine girdi. İddiaya göre ön sırada oturan iki kişinin depremzedeler için yapılan saygı duruşunda ayağa kalkmamaları ve İstiklal Marşı okunurken bacak bacak üstüne atmaları diğer katılımcıları çıldırttı. İki grup arasında çıkan kavga savcılığa taşındı. Site yönetimi iki site sakininden şikayetçi oldu, yaptıkları hareketlerin planlı ve saygısızca olduğunu savunarak depremzedeleri ve İstiklal Marşı’nı aşağıladıkları gerekçesiyle cezalandırılmalarını istedi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Lüks sitenin sakinlerinden soğuk savaş! Ayağa kalkmadılar, üstüne bacak bacak üstüne attılar

Çekmeköy'de lüks bir sitenin 26 Şubat 2023 günü yapılan genel kurul toplantısında ortalık karıştı. Site sakinlerinin bir araya geldiği toplantı, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketini hisseden depremzedeler için gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tüm katılımcıların saygıyla ayağa kalktığı esnada iddiaya göre salonun ön tarafında oturan iki site sakini ayağa kalkmayarak oturmaya devam etti.

DEPREMZEDELER VE İSTİKLAL MARŞINA SAYGISIZLIK

Yaptıkları davranışla diğer site sakinlerinin tepkisini çeken Muhammed R. ve Feras S., iddiaya göre oturmakla da kalmayıp İstiklal Marşı okunduğu sırada bacak bacak üstüne attı. İki katılımcının bu hareketiyle toplantı salonu adeta savaş alanına döndü. Bu tavırları saygısızlık olarak değerlendiren diğer site sakinleri, Muhammed R. ve Feras S.'ye tepki gösterdi. Ortalık saniyeler içinde kızışırken iki grup arasında hararetli bir tartışma çıktı.

LÜKS SİTENİN YÖTEMİNDEN SUÇ DUYURUSU

Site yöneticilerinin araya girmesiyle gruplar arasındaki kavga sona ererken lüks sitenin yönetimi olayı savcılığa taşıdı. Yönetim, iki site sakini hakkında suç duyurusunda bulundu, şüpheliler Muhammed R. ve Feras S.'nin deprem gibi bir felaket akabinde saygısızlık yaptıklarını ve İstiklal Marşı'nın bilerek ve isteyerek aşağıladıklarını ileri sürdü.

"BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMAK AŞAĞILAMAKTIR"

Şüphelilerin yaptıkları hareketleri kasti olarak gerçekleştirdiklerinin vurgulandığı dilekçede, söz konusu olayda alenen aşağılama, hor görme, küçültme eylemlerinin var olduğu belirtildi. Şüphelilerin toplantıda görevleri olmamasına rağmen en ön sırada oturmalarının da bacak bacak üstüne atarak saygısızca davranmalarının önceden planlanmış olduğu açıklandı.

2 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Yapılan hareketin İstiklal Marşı okunurken yolda yürümek ya da sağlık sebebiyle ayağa kalkamamak gibi nedenler arasında olmadığının altı çizilirken şüphelilerin bilinçli ve planlı şekilde İstiklal Marşı'nı aşağılamayı amaçladıkları kaydedildi. Şüphelilerin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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Lüks sitenin sakinlerinden soğuk savaş! Ayağa kalkmadılar, üstüne bacak bacak üstüne attılar
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