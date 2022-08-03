Lüks villada dehşet anları! Çatıda çalışan işçi aşağıya düştü demire saplanarak feci şekilde can verdi

ÇATIDAN DÜŞÜP ZEMİNDEKİ DEMİR BERİYERE SAPLANDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçi Tahir Seven'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.