Lüks villada dehşet anları! Çatıda çalışan işçi aşağıya düştü demire saplanarak feci şekilde can verdi

Talihsiz olay sabah saat 10.00 sıralarında Sarıyer Tarabya'da meydana geldi. Sabah saatlerinde sokak üzerindeki lüks bir villanın çatısına çıkan 29 yaşındaki Tahir Seven, kiremit nakliyesi yaparken dengesini kaybedip çatıdan düştü.
Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen talihsiz işçi, vücudunun zemindeki demire saplanması sonucu ağır şekilde yaralandı. Sesleri duyan görevli Hasan Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
ÇATIDAN DÜŞÜP ZEMİNDEKİ DEMİR BERİYERE SAPLANDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçi Tahir Seven'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise villanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan inceleme sonucunda talihsiz işçinin dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü ve vücuduna saplanan demirle hayati organlarının parçalanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri de villada bir süre çalışma yaptı.
Tahir Seven'in cenazesi incelenmek üzere Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Tarabya'da feci ölüm! Villanın çatısından düşüp demire böyle saplandı | Video