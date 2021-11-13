Lüks villaların inşaatlarını soyan hırsızlara suçüstü!

Çete üyeleri son olaylarını 9 Kasım Salı günü saat 17.40 sıralarında Büyükçekmece İlçesi'ne bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir site içersinde gerçekleştirdi. Çalıntı bir araçla girdikleri sitenin özel güvenlik görevlileri tarafından kovalanan A.A., M.P., M.K., A.Ç. ve T.M.S. isimli beş şüpheli duruma müdahale eden polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. O anlar sitenin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüphelilerin üstlerinde ve kullandıkları çalıntı araçta yapılan aramalarda 2.15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.





5 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI



İddialara göre; çetenin üyelerinin inşaat halinde olan iki lüks villaya ait metal su oluklarını çaldıkları saptandı. Çalıntı malzemelere sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu. Şüphelilerden A.Ç.'nin "Kayıp Şahıs" olarak, T.M.S. isimli şüphelinin ise "Yoklama Kaçağı" olarak arandığı belirlendi. Şüphelilerin kullandıkları aracın Büyükçekmece İlçesi'ne bağlı Kumburgaz Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.