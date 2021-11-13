Haberler Yaşam Haberleri Lüks villaların inşaatlarını soyan hırsızlara suçüstü!
Giriş Tarihi: 13.11.2021 08:54 Son Güncelleme: 13.11.2021 08:59

Lüks villaların inşaatlarını soyan hırsızlara suçüstü!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Lüks villaların inşaatlarını soyan hırsızlara suçüstü!

İstanbul’da inşaat halindeki lüks villaların metal su oluklarını ve bazı inşaat malzemelerini çalan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Çete üyeleri son olaylarını 9 Kasım Salı günü saat 17.40 sıralarında Büyükçekmece İlçesi'ne bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir site içersinde gerçekleştirdi. Çalıntı bir araçla girdikleri sitenin özel güvenlik görevlileri tarafından kovalanan A.A., M.P., M.K., A.Ç. ve T.M.S. isimli beş şüpheli duruma müdahale eden polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. O anlar sitenin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüphelilerin üstlerinde ve kullandıkları çalıntı araçta yapılan aramalarda 2.15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



5 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

İddialara göre; çetenin üyelerinin inşaat halinde olan iki lüks villaya ait metal su oluklarını çaldıkları saptandı. Çalıntı malzemelere sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu. Şüphelilerden A.Ç.'nin "Kayıp Şahıs" olarak, T.M.S. isimli şüphelinin ise "Yoklama Kaçağı" olarak arandığı belirlendi. Şüphelilerin kullandıkları aracın Büyükçekmece İlçesi'ne bağlı Kumburgaz Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Çolak'tan Hülya Avşar çıkışı: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
SON DAKİKA: 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor
İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Son dakika! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü: Thomas Scott Kaplan
Son dakika: Fatih Terim'in lideri Marcao İtalyanları peşine sıraladı! Roma'dan sonra bir dünya devi daha...
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı belli oldu mu?
Son dakika haberleri: 12 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Lüks villaların inşaatlarını soyan hırsızlara suçüstü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA