İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un Beyoğlu, Büyükçekmece, Beylikdüzü İlçeleri ile Yalova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Bir uyuşturucu çetesi çökertildi. Üç katlı lüks bir villada 73 kilo 160 gram kısaca "MET" adı verilen Metamfetamin adlı uyuşturucu maddesi, dört hassas terazi, iki ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, üç şarjör ve 19 mermi ele geçirildi.

Lüks villaya zehir baskını! 73 kilo “MET” ele geçirildi.. İşte operasyon anları

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan İran uyruklu R.L., M.D., A.H., H.Y., M.F.D. ve N.N. isimli şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.