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Giriş Tarihi: 3.8.2023 02:33

Lunaparkta meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

İzmir’in Buca ilçesindeki bir lunaparkta salıncağın ağaca sürtmesi sonucu meydana gelen kazada, salıncakta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı

DHA
Lunaparkta meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Buca Gölet Alanı'nda bulunan lunaparkta meydana geldi. Eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar salıncağa bindi. Vatandaşların bindiği salıncağın döndüğü sırada, yakınında bulunan ağaca sürtmesi sonucu kaza meydana geldi. Salıncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralandı.

Salıncakta bulunanlar panik ve korku yaşarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 6 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 6 kişinin tedavilerinin ardından taburcu olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Lunaparkta meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı
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