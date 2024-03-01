Lütfi Kırdar’a ziyaretçi akını! Son 30 yıldaki ziyaretçi sayısı 15 milyona ulaştı

Bu sene 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan uluslararası merkez, İstanbul'daki kongre ve etkinlik turizminin gelişmesine de büyük katkı sunuyor. Kongre vadisinin kalbinde yer alan Lütfi Kırdar ICEC, 1994'ten bu yana 2 bini aşkın ulusal ve uluslararası kongreye ev sahipliği yaptı. Bu süreçte gerçekleştirilen fuar ve özel etkinlik sayısı ise 1500'ü buldu. SABAH'a açıklamalarda bulunan Lütfi Kırdar ICEC Genel Müdürü Onur Boğ, "2023 yılında toplam 154 etkinlik gerçekleştirdiğimiz binamızda, bu sene 230'un üzerinde organizasyona ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz" dedi.

YILLIK 500 BİN ZİYARETÇİ

Her sene 500 bini aşkın ziyaretçi ağırladıklarını vurgulayarak sözlerine devam eden Boğ, "Boğaz manzaralı ve gün ışığı alan Ana Bina ve Rumeli Salonu, merkezimize rakipsiz bir nitelik kazandırıyor. Sunduğumuz teknik altyapının gücü, yiyecek-içecek gibi hizmetler ve sahip olduğumuz deneyim, uluslararası seviyede de bizi ön plana çıkarıyor" şeklinde konuştu.

KONUMU CEZBEDİYOR

Lütfi Kırdar ICEC'in bir diğer avantajının da konumu olduğuna dikkat çeken Boğ, "Yürüyüş mesafesinde çok sayıda dört ve beş yıldızlı otele ulaşım imkanı var. Şehrin en önemli turizm bölgelerine ve tarihi yapılara kısa sürede ulaşım mesafesinde oluşu, tarihi dokudan maksimum yararlanma imkânı, özellikle uluslararası etkinliklerde büyük bir cazibe odağına dönüşüyor" ifadelerini kullandı.