Lütfü Türkkan’dan sosyal medyada gaf önlemi

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kasım ayının başında Bingöl'de gerçekleştirilen bir parti programı esnasında, partiyi eleştiren bir şehit yakınına "Senin bacını …" diyerek küfür ettikten sonra, gelen tepkiler üzerine önce sosyal medya hesabından bir video yayınlamış ardından da kayıplara karışmıştı.

GAF ÖNLEMİ

Olay sonrası İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalan ve partide gözden düşen, daha sonra kabarık şeceresi nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen Türkkan, yaklaşık 1 ay süren sosyal medya suskunluğunu bozdu. Özellikle Twitter hesabını çok sık kullanan, sık sık yaptığı gaflarla yerel ve ulusal medyaya haber olan Lütfü Türkkan bu kez yapacağı olası gaflara karşı önlem aldı.

ARTIK TAKİPÇİLERİNİ KENDİ SEÇİYOR

Lütfü Türkkan bugün ilk kez Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Lütfü Türkkan'ın aldığı önlem ise bir hayli dikkat çekti.İyi Partili Türkkan, herkes paylaşımlarını görmesin diye ilk olarak Twitter hesabını kilitledi. Böylece Lütfü Türkkan, herkesin paylaşımlarını görmesini engellemiş oldu. Kendisine paylaşımları sebebiyle zarar vereceğini düşündüğü birçok ismin de kendisini takip etmesini engelleyen Lütfü Türkkan'ın bu hareketi, "Olası gaflara önlem aldı" şeklinde yorumlandı.