Maarif tarlasından millet bahçesine

Düzce'nin kalbi konumundaki alanda 3 parkın yeniden düzenlenmesi ile oluşturulan Millet Bahçesi açıldığı günden bu yana Düzcelilerin uğrak mekânlarından biri haline geldi. Millet Bahçesi yapımı için bölgeye ilk kazmanın vurulmasından itibaren çalışmaları büyük bir titizlik ile takip eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, büyük bir vefa örneği göstererek bölgenin en büyük parkının içerisinde iki değerli ismin adının yaşatılmasını da sağladı.

KAİDELER YERLEŞTİRİLDİ

Eski adıyla Maarif Tarlası olarak bilinen İnönü Parkı'nın yerini uzun yıllar önce bağışlayan Emine Hatun ile Düzceli eski bakanlarımızdan Avni Akyol'un isimleri unutulmadı. Millet Bahçesi içerisinde oluşturulan iki kaideye Mine Hatun ve Avni Akyol'un kısa öz geçmişleri yazılarak isimlerine yer verildi. 1916 yılından çocukların oynaması için Mine Hatun tarafından Maarif Müdürlüğüne hibe edilen ve Maarif Tarlası olarak bilinen alan Düzce'nin en kapsamlı sosyal etkinliklerin merkezi olmuştu. Son olarak İnönü Parkı olarak adlandırılan Millet Bahçesine, Başkan Özlü'nün talimatları doğrultusunda, kaide yerleştirildi.

"MİNE HATUN GELECEK NESİLLER TARAFINDAN DA HATIRLANACAK"

Mine Hatun'un gelecek nesiller tarafından da hatırlanması adına böyle bir çalışmaya imza attıklarını söleyen Başkan Özlü, "Millet Bahçesinde oluşturulan kaidede ismi geçen Mine Hatun, 1845 yılında Malatya'da dünyaya gelmiş, 1848 yılında ise ailesiyle birlikte Düzce'ye yerleşmiş münevver bir insan. Çocuklarını salgın hastalık nedeniyle erken yaşta kaybeden, sefere çıkan eşini de yine salgın hastalık nedeniyle kaybetmiş bir büyüğümüz. Millet Bahçesi olarak halkımızla buluşturduğumuz alanı 1916 yılında 'Çocuklar Oynasın' diye Maarif Müdürlüğü'ne hibe ettiğini biliyoruz. Maarif Tarlası olarak bilinen Düzce'nin en kapsamlı sosyal etkinliklerin adresi haline gelen alan, hepimizin bildiği gibi İnönü Parkı olarak da isimlendirilmişti. 1926 yılında 81 yaşında ebediyete uğurlanan Mine Hatun'u rahmet ve minnetle anıyor, gelecek nesillerimizin de unutmamasını diliyorum" dedi.

"AVNİ AKYOL İSMİNİ HAFIZALARA KAZIYORUZ"

Avni Akyol isminin Düzce için çok önemli olduğuna değinen Başkan Özlü, "Avni Akyol, tüm Düzce'nin ve ülkemizin tanıdığı, büyük emekleri geçmiş bir isim. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Avni Akyol'u 30 Eylül 1999 yılında kaybetmiştik. Rahmetli bakanımızın da ismini Millet Bahçesi içerisinde oluşturduğumuz bölümde yaşatmak istedik. Bu vesile ile kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.