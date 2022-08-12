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Giriş Tarihi: 12.8.2022

Maaş zammını halayla kutladılar

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Maaş zammını halayla kutladılar
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Gece gündüz Tuzlamıza daha iyi neler yapabiliriz diye çabaladığımız, çalıştığımız çok değerli mesai arkadaşlarımıza yüzde 80 zam hayırlı olsun' ifadelerini kullanmıştı. Tuzla Belediyesi çalışanları da dün belediye başkanı Şadi Yazıcı'ya özel bir sürpriz hazırladı. Temizlik personelleri başta olmak üzere farklı birimlerde çalışanlar, başkan Yazıcı'ya yüzde 80 oranındaki zam nedeniyle teşekkür etmek için belediye binasının girişinde toplandılar. Belediye çalışanları, Başkan Yazıcı'nın belediye binasına giriş yaptığı anda davul, zurnalar ve konfetiler ile karşılama yaptılar.

EN DÜŞÜK MAAŞ 8 BİN 750 TL OLDU
Başkan Yazıcı, çalışma arkadaşlarına teşekkür konuşması yaptıktan sonra temizlik personelleri ile halay çekti. Yazıcı, "Vatandaşımızı, çalışanımızı asla ezdirmeden devam edeceğiz. En düşük maaş 8 bin 750 lira, ortalama maaş da 9 bin 200 lira oldu, hayırlı olsun. Hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

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Maaş zammını halayla kutladılar
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