Depremzedeler için maaşını bağışlayan muhtardan çağrı: Ben varım, siz de var mısınız?

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Asrın felaketinde herkes, elinden geleni depremzedeler için yapmaya çalışıyor. Bağışlar toplanıyor, yardımlar gönderiliyor, insanlar evlerini depremzedelere açıyor. İzmit ilçesi Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe de çok önemli bir açıklama yaptı. Muhtarlıktan kazandığı maaşını depremzedelere bağışlayacağını duyuran İbrahim Efe, Türkiye'deki 50 bin 278 muhtara seslendi. Türkiye'deki tüm muhtarlar bu çağrıya uysa, depremzedeler için tam 427 Milyon 664 bin 668 TL toplanmış olur.

BİZZAT DAĞITTIK

İşte İzmitli Muhtar İbrahim Efe'nin o açıklaması:"Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen iki deprem sonrası 10 kentimizde pek çok bina yerle bir oldu, on binlerce insanımızı kaybettik, 10 binlerce insanımız yaralı, 100 binlerce depremzede ise soğuk kış şartlarıyla mücadele ediyor... 17 Ağustos 1999 yılında depremi yaşamış, büyük acılar çekmiş bir kentin bireyleri olarak, bölgedeki halkın acısını, yaşadıklarını en iyi biz biliyor, anlıyoruz. İlk günden itibaren elimizden gelen çabayı da göstermeye çalıştık... Mahallemizden, hayırseverlerimizden topladığımız malzemeleri deprem bölgesine ulaştırıp, depremzedelere bizzat dağıttık...

ALDIĞIM MAAŞIMI BAĞIŞLIYORUM

Lakin yetmez, yetmiyor. Hala onlar için çok daha fazlasını yapmak istiyoruz. Bu nedenle de Tavşantepe Mahalle Muhtarı olarak, Devlet'imden aldığım muhtarlık maaşımı, depremzede kardeşlerime bağışlamak, bunu diğer muhtarlarımıza çağrı yaparak başta İzmit'teki, sonra Kocaeli'deki, sonra da tüm Türkiye'deki muhtarlara yaymak istedim.

BEN VARIM SİZ DE VAR MISINIZ?

Bu bir iyilik, bu bir farkındalık, bu bir insanlık çağrısıdır... Gelin bize yakışanı yapalım, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için muhtarlık maaşımızı bağışlayalım. Gelin iyiliği tüm Türkiye'ye yayalım. Evet soruyorum: Ben varım, siz de var mısınız?"