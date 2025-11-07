Haberler Yaşam Haberleri MAÇ BAŞLADI! Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? THY EuroLeague 9. hafta
Basketbolseverlerin heyecanla beklediği EuroLeague mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, güçlü İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk ediyor. Avrupa'nın zirvesindeki iki köklü takımın kozlarını paylaşacağı bu kritik karşılaşma, EuroLeague'deki sıralamayı doğrudan etkileyecek. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler:

EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, iç saha avantajını kullanarak İtalya'nın güçlü takımı Olimpia Milano karşısında kritik bir galibiyet arıyor. Son dönemdeki performansıyla yeniden çıkış yakalamayı hedeflerken, Milano ise tecrübeli kadrosuyla deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak bu önemli karşılaşma, EuroLeague takviminin en çekişmeli maçlarından biri olmaya aday.

ANADOLU EFES - OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'in iddialı mücadelesi, basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Anadolu Efes EA7 Emporio Armani Milan maçı 07 Kasım 2025 Cuma (Bugün) oynanacak. Karşılaşma, 20:30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - OLİMPİA MİLANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes EuroLeague mücadelesi S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Euroleague'in sekizinci haftasında Anadolu Efes Baskonia Vitoria-Gasteiz'a deplasmanda 86-75 mağlup olmuş, EA7 Emporio Armani Milan ise Fransız temsilcisi Paris Basketball'u evinde 86-77 yenmişti.

