MAÇ BAŞLADI! Buducnost VOLI - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta bu sezon iddialı bir performans sergilemeyi amaçlarken, gruptaki her galibiyetin önemi giderek artıyor. Buducnost VOLI, özellikle evinde sert oynayan bir rakip olmasıyla biliniyor. Dolayısıyla bu deplasman, Kara Kartal için ligdeki konumunu belirleyici nitelikte olacak. Tüm Beşiktaş taraftarları ve basketbolseverler, maçı canlı izlemek için yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Buducnost VOLI - Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda?
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) galibiyet serisini sürdürmek için Karadağ'da sahaya çıkacak. Beşiktaş Basketbol Takımının EuroCup B grubu 6. hafta maçı bilgileri şöyle:
Tarih: 4 Kasım 2025 Salı
Saat: 21:00 (TSİ)