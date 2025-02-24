Maç çıkışı saldırıya uğrayan Yargıtay savcısı o anları anlattı: "Gözü dönmüş şekilde saldırıp 'geber' dedi"

"GEBER DİYEREK DARP ETMEYE DEVAM ETTİ"

Sanıklar geçtiğimiz haftalarda hakim karşısına çıkarken Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen celse arasında Ankara'dan ifade verdi. Otoparktan çıkacakken arkadaki araç sürücüsü Erol Gök'ün birden çok kez ısrarla kornaya basıp selektör yaparak rahatsızlık verdiğini belirten savcı İşçimen, "Gişede beklememin sistemsel bir sorundan kaynaklandığını anlatmaya çalıştım. Ancak aracın arka koltuğunda oturan kişi küfretti. Araçtan inip elimi tutarak vurmaya çalıştı. Kafamı çevirmem ile birlikte sürücü küfredip yüzüme yumruk attı, dengemi kaybedip yere düştüm. Ben yerdeyken kesintisiz, defalarca acımaz bir şekilde kafama ve yüzüme yumruk ile vurdu. Yere aşağı doğru eğildiğim için salladığı yumruklar yoğun olarak baş kısmıma geldi. Yerde, hasta olduğumu ve savcı olarak görev yaptığımı söyledim. 'Geber' diyerek darp etmeye devam etti. Ayağa kalkmama engel oldu. Gözü dönmüş şekilde üzerime hücum etti. Sanıklar neredeyse adam öldürme sınırında saldırgan hareketlerde bulundu" diyerek korku dolu anları anlattı.