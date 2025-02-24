Maç çıkışı saldırıya uğrayan Yargıtay savcısı o anları anlattı: "Gözü dönmüş şekilde saldırıp 'geber' dedi"

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Kadıköy'de 31 Ağustos 2024 akşamı oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası otopark sırasında 2 trafik magandası tarafından darp edildi. Savcı İşçimen otoparktan çıkışında sistem güncellemesi nedeniyle beklerken arkasındaki aracın şoförü Erol Gök defalarca kornaya basıp selektör yaptı, sonrasında savcıyı defalarca yumrukladı. Aracın arka koltuğundaki Tayfun İlgün de İşçimen'e küfür ve hakaretlerde bulundu. Saldırganlar hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından dava açıldı.
"GEBER DİYEREK DARP ETMEYE DEVAM ETTİ"
Sanıklar geçtiğimiz haftalarda hakim karşısına çıkarken Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen celse arasında Ankara'dan ifade verdi. Otoparktan çıkacakken arkadaki araç sürücüsü Erol Gök'ün birden çok kez ısrarla kornaya basıp selektör yaparak rahatsızlık verdiğini belirten savcı İşçimen, "Gişede beklememin sistemsel bir sorundan kaynaklandığını anlatmaya çalıştım. Ancak aracın arka koltuğunda oturan kişi küfretti. Araçtan inip elimi tutarak vurmaya çalıştı. Kafamı çevirmem ile birlikte sürücü küfredip yüzüme yumruk attı, dengemi kaybedip yere düştüm. Ben yerdeyken kesintisiz, defalarca acımaz bir şekilde kafama ve yüzüme yumruk ile vurdu. Yere aşağı doğru eğildiğim için salladığı yumruklar yoğun olarak baş kısmıma geldi. Yerde, hasta olduğumu ve savcı olarak görev yaptığımı söyledim. 'Geber' diyerek darp etmeye devam etti. Ayağa kalkmama engel oldu. Gözü dönmüş şekilde üzerime hücum etti. Sanıklar neredeyse adam öldürme sınırında saldırgan hareketlerde bulundu" diyerek korku dolu anları anlattı.
"VEFAT EDEBİLİR, SAKAT KALABİLİRDİM"
2021 yılında Kovid olduğunu ve 2 ay yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlatan İşçimen, "İki kez kalbim durdu. Taburcu olduktan sonra tedavim devam etti. Olay tarihinde de İstanbul'a tedavi amacıyla geldim. Sanığın kontrolsüz ve öfke içeren gücüyle şahsıma yaptığı saldırı daha vahim sonuçlar doğurabilirdi. Vefat edebilir veya sakat kalabilirdim" dedi. Sanıkların pişman olmadığını kaydeden savcı, üst sınırdan cezalandırılmalarını istedi.