Maç çıkışı yan bakma kavgasında bıçaklanmıştı: 23 gün sonra acı haber

İddiaya göre B.Y. ve arkadaşlarının, "Ne bakıyorsun, düzgün yürüyün" şeklinde laf atması üzerine iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kalabalık grup halinde aileye saldıranlar, Yasin Karaobalı'nın yere düştüğü esnada bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yasin Karaobalı, ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından tedavisine özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde devam eden Yasin Karaobalı, 23 gün sonra bugün doktorlarının tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Öte yandan, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti...