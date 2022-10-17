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Giriş Tarihi: 17.10.2022 14:21 Son Güncelleme: 17.10.2022 14:22

Maç günü değnekçileri yakalandı

İstanbul’da Beşiktaş Stadının çevresinde dün akşamki Beşiktaş Trabzonspor maçının kalabalığını fırsat bilen değnekçiler aracını park etmem isteyen vatandaşlardan para talep etti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Maç günü değnekçileri yakalandı

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta özellikle futbol maçı yapıldığı günler stadyum çevresinde aracını park edenlerden para isteyen Salih K. çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Salih K.'yı yakaladı. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Salih K.'ya Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

Aynı şekilde Sivil Trafik ekiplerince Beşiktaş stadı çevresinde yapılan diğer denetimlerde, Beşiktaş İskele meydana park eden araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti isteyen Mehmet A. ve Sefer A. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslara 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere, Besiktaş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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Maç günü değnekçileri yakalandı
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