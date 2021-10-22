Maç günü stad etrafını saran değnekçiler gözaltına alındı

Maça gelen seyircilerin araçlarını park etmek istediği sırada yanlarına gelip park ücreti isteyen değnekçiler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Değnekçiler adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, stad çevresinde park için yanaşan araçların yanına gelerek park ücreti adı altında para isteyen değnekçilerin olduğu tespit edildi.



S.Ç. ve F.Ç. isimli değnekçiler polis tarafından yakalandı. Öte yandan şüphelilerin sürücülerden para aldığı anlar bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı. 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. (Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) maddesi gereğince adli işlemleri yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezine teslim edilmiştir.