MAÇ SAATİ! Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague maçı canlı yayın kanalı

Giriş Tarihi: 9.10.2025 18:37

THY EuroLeague’de yeni sezon heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan’a konuk oluyor. Lacivert-beyazlılar, sezona güçlü bir başlangıç yapmak ve üst sıralara yerleşmek için 3. kez sahaya çıkacak. EuroLeague arenasında büyük çekişmeye sahne olacak bu mücadele, basketbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbolseverler nefesini tuttu, gözler Belgrad'daki dev mücadeleye çevrildi. Anadolu Efes, THY EuroLeague'in üçüncü haftasında deplasmanda Partizan ile kozlarını paylaşacak. EuroLeague'de sezonun iddialı takımlarından biri olan Efes, yeni transferleriyle dikkat çekerken taraftar da maça büyük ilgi gösteriyor. İşte Partizan - Anadolu Efes maçının yayın bilgileri ve detaylar...

PARTİZAN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın köklü takımlarından Partizan'a konuk olacak.

Zorlu mücadele 9 Ekim 2025 Perşembe günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

PARTİZAN - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?


Maç, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes, sezona dengeli başladı. EuroLeague'deki ilk maçında etkili bir performans sergileyen temsilcimiz Maccabi Tel Aviv karşısında 85-78 skorla galibiyet elde etti.

Sezonun ikinci maçında 87-81'lik mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, Partizan deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.

