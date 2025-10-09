MAÇ SAATİ! Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague maçı canlı yayın kanalı

Basketbolseverler nefesini tuttu, gözler Belgrad'daki dev mücadeleye çevrildi. Anadolu Efes, THY EuroLeague'in üçüncü haftasında deplasmanda Partizan ile kozlarını paylaşacak. EuroLeague'de sezonun iddialı takımlarından biri olan Efes, yeni transferleriyle dikkat çekerken taraftar da maça büyük ilgi gösteriyor. İşte Partizan - Anadolu Efes maçının yayın bilgileri ve detaylar...