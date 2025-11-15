MAÇ SAATİ! Türkiye - Bulgaristan milli maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? A Milli Futbol Takımı sahaya çıkıyor!

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak milli karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca maç, Exxen dijital platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.