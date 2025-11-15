MAÇ SAATİ! Türkiye - Bulgaristan milli maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? A Milli Futbol Takımı sahaya çıkıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, beşinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, 9 puanla ikinci sırada yer alırken, puanla tanışamayan Bulgaristan son sırada bulunuyor. Futbolseverler, heyecan dolu mücadeleyi ekranlardan takip edebilecek. Peki, Türkiye – Bulgaristan karşılaşması hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte maçın izleme detayları…
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye - Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.
Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem Nicholas Walsh yönetecek. Yardımcılık görevini yine İskoç hakemler Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek. Karşılaşmada 4. hakem olarak Donald Robertson görev yapacak.
A MİLLİ TAKIM OYUNCU KADROSU
A Milli Takım, 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan ile oynayacağı maç öncesi belirlenen aday kadrosunu açıkladı. İşte oyuncular:
Kaleciler:
Altay Bayındır (Manchester United)
Mert Günok (Beşiktaş)
Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma:
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Çağlar Söyüncü
Mert Müldür (Fenerbahçe)
Emirhan Topçu (Beşiktaş)
Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion)
Merih Demiral (Al-Ahli)
Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
Zeki Çelik (Roma)
Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Orta Saha:
Atakan Karazor (Stuttgart)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Kaan Ayhan (Galatasaray)
Orkun Kökçü (Beşiktaş)
Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet:
Aral Şimşir (Midtjylland)
Arda Güler (Real Madrid)
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Deniz Gül (Porto)
İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)
Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Kenan Yıldız (Juventus)
Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)