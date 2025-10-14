MAÇ YAYIN BİLGİSİ | Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın yayın kanalı

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 4. maçında Gürcistan karşısında puan arayacak. Karşılaşmayı hakem Radu Petrescu yönetirken, yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadeleyi anlık olarak takip etmek isteyen sporseveler "Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman?" sorularına yanı aramaya başladı.
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 4. maçında bugün Kocaeli'de Gürcistan'ı ağırlayacak.
Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti.
Mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Barış, Arda, Kenan, Kerem.
GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovai, Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.