Maça giderken hayatlarını kaybettiler

Hatay Stadyumu Kavşağında meydana gelen feci kazada, akşam yeğeni ile birlikte Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçını izlemek üzere motosikletiyle yola çıkan Duran Tüylek, Antakya-Reyhanlı karayolunda seyrederken Stadyum kavşağında ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı TIR'la çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yeğeni Mustafa Can Balsever ile birlikte TIR'ın altında kalan Duran Tüylek'in kaza yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Mustafa Can Balsever ve Duran Tüylek'in cenazeleri Hatay Eğitim ve araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya karışan TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAŞKAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Maça giderken meydana gelen trafik kazasında yeğeni Mustafa Can Balsever ile birlikte hayatını kaybeden Duran Tüylek'e Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş başsağlığı diledi.

Savaş başsağlığı mesajında, "Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçını izlemek üzere stada gelirken yolda meydana gelen trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiklerini öğrendiğim hemşehrilerimiz Mehmet Can Balsever ve Duran Tüylek'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum" dedi.