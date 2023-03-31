Macaristan Cumhurbaşkanı Novak depremzede Ahmet ile oyun oynadı

Cumhurbaşkanı Novak, Türkiye'deki ziyaretleri kapsamında, beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile hava yoluyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığına geldi.

Burada Adana Valisi Süleyman Elban tarafından karşılanan Novak, daha sonra helikopterle Hatay kent merkezi ve İskenderun ilçesinde havadan inceleme yaptı.

Tekrar Adana'ya dönen Novak, Macar arama kurtarma ekiplerince Hatay'da enkazdan çıkarılan ve tek bacağı ampute edilen Ahmet Yıldırım'ı ziyaret etti. Novak, depremde babası Mesut, annesi Emine ve 2 yaşındaki kardeşi Zeynep Erva'yı kaybeden Ahmet Yıldırım'ın, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan babaannesi Ülkü ve dedesi Ahmet Yıldırım ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Novak, kucağına alıp sevdiği Ahmet'e hediyeler vererek oyun oynadı. Cumhurbaşkanı Novak ve afetzede çocuk, Macar arama kurtarma ekibi ve köpeği "Hope" ile fotoğraf çektirdi.