Macaristan’dan Elazığ’a dünya kupası

Dünya kupasını almak için birçok ülkeden katılım sağlayan sporcular Dünya Kupası için kulaç attı. Hem Türkiye'yi hem de Elazığ'ı temsil etmek üzere Macaristan'da düzenlenen CMAS Finswimming Juniors World Cup' a katılan Elazığ Hazar Yüzme Spor Kulübü sporcusu Zümra Avcı Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupası'nda yarışarak 100 metre su üstü ve 200 metre su üstü stillerinde Dünya Kupası'nda birinci oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren Yaptığı açıklamada, "İlimizde özellikle son yıllarda su sporlarında önemli başarılar elde ediliyor. Uzman kadroların, antrenörlerin ve kulüplerin ciddi çalışmaları yatıyor. Paletli yüzme takımlarımız milli takımlara sporcu vermeye başladı. Sporcularımız Antrenmanlarını yoğun bir şekilde yapıyor. Uluslar ve uluslararası dereceler elde etmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de Dünya Kupasını ilimize ve ülkemize kazandıran Zümra Avcı oldu. Elazığ Hazar Yüzme Spor Kulübü Mehmet Münir Tan hocamız ve diğer ekibi kutluyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de kurum olarak kendilerine en ciddi desteklerimizi verip bu başarıların devamını sağlayacağız. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.