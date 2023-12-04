Haberler Yaşam Haberleri Macaristan’dan Elazığ’a dünya kupası
Giriş Tarihi: 4.12.2023 17:58 Son Güncelleme: 4.12.2023 18:06

Macaristan’dan Elazığ’a dünya kupası

Macaristan’da Dünya Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen CMAS Finswimming Juniors World Cup’ta Elazığlı yüzücü Zümra Avcı birinci oldu.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Macaristan’dan Elazığ’a dünya kupası

Dünya kupasını almak için birçok ülkeden katılım sağlayan sporcular Dünya Kupası için kulaç attı. Hem Türkiye'yi hem de Elazığ'ı temsil etmek üzere Macaristan'da düzenlenen CMAS Finswimming Juniors World Cup' a katılan Elazığ Hazar Yüzme Spor Kulübü sporcusu Zümra Avcı Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupası'nda yarışarak 100 metre su üstü ve 200 metre su üstü stillerinde Dünya Kupası'nda birinci oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren Yaptığı açıklamada, "İlimizde özellikle son yıllarda su sporlarında önemli başarılar elde ediliyor. Uzman kadroların, antrenörlerin ve kulüplerin ciddi çalışmaları yatıyor. Paletli yüzme takımlarımız milli takımlara sporcu vermeye başladı. Sporcularımız Antrenmanlarını yoğun bir şekilde yapıyor. Uluslar ve uluslararası dereceler elde etmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de Dünya Kupasını ilimize ve ülkemize kazandıran Zümra Avcı oldu. Elazığ Hazar Yüzme Spor Kulübü Mehmet Münir Tan hocamız ve diğer ekibi kutluyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de kurum olarak kendilerine en ciddi desteklerimizi verip bu başarıların devamını sağlayacağız. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan BM'ye Filistin tepkisi: Gazze'de akan kanı durdurmadı
Meral Akşener geri adım atacak mı? CHP'li Özel: İki planımız var...
Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! İlk tanıtım yayınlandı: Yer yerinden oynayacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu! Oy sayma işlemi sona erdi...
Çarşı buna karşı değil mi?
Gözleri dahil her yerine dövme yaptırdı! Son paylaşımı takipçilerini şoke etti: İltihaplar ve açık yaralar…
Son dakika: Kızıldeniz'de ABD savaş gemisine saldırı
Son dakika: İsmail Kartal'dan Fred kararı! Sivasspor maçı öncesi...
Deprem... Son durum raporu
ARKADAŞINA GÖNDER
Macaristan’dan Elazığ’a dünya kupası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA